Пенсионера, страдающего провалами в памяти, разыскивают в Магнитогорске
Последний раз мужчину видели 1 марта в посёлке Зелёная Поляна.
Последний раз мужчину видели 1 марта в посёлке Зелёная Поляна.
Пенсионер, страдающий потерей памяти, пропал под Магнитогорском, сообщают в в поисковом отряде «Легион-Спас».
61-летнего Николая Васюкова последний раз видели 1 марта в районе озера Банного в посёлке Зелёная Поляна. У мужчины было несколько инсультов, возможны провалы в памяти.
Приметы: рост 168−170 см, худощавое телосложение, волосы
Сообщить информацию о местонахождении южноуральца просят по телефонам 02 или 8 908 576 47 33.