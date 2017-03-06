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08:00 (мск), источник: АиФ Челябинск

Пенсионера, страдающего провалами в памяти, разыскивают в Магнитогорске

Последний раз мужчину видели 1 марта в посёлке Зелёная Поляна.

Пенсионер, страдающий потерей памяти, пропал под Магнитогорском, сообщают в в поисковом отряде «Легион-Спас».

61-летнего Николая Васюкова последний раз видели 1 марта в районе озера Банного в посёлке Зелёная Поляна. У мужчины было несколько инсультов, возможны провалы в памяти.

Приметы: рост 168−170 см, худощавое телосложение, волосы тёмно-русые. На пенсионере был надет тулуп синего цвета, чёрные штаны, синяя шапка-ушанка.

Сообщить информацию о местонахождении южноуральца просят по телефонам 02 или 8 908 576 47 33.

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