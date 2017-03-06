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09:54 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

В Заволжье задержан мужчина, угрожавший посетителям кафе гранатой

Злоумышленника задержали после сообщения о хулиганстве.

Полицейские задержали мужчину, угрожавшего посетителям кафе гранатой, сообщает РИА «Время Н» со ссылкой на ГУ МВД России по Нижегородской области.

4 февраля вечером злоумышленник пришел в одно из заведений города и устроил дебош. После обращения очевидцев в полицию, на место прибыли стражи порядка и задержали хулигана.

Предмет, прохожий на гранату, у него был изъят и направлен на экспертизу. В настоящее время проводится проверка.

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