В Заволжье задержан мужчина, угрожавший посетителям кафе гранатой

Полицейские задержали мужчину, угрожавшего посетителям кафе гранатой, сообщает РИА «Время Н» со ссылкой на ГУ МВД России по Нижегородской области.

4 февраля вечером злоумышленник пришел в одно из заведений города и устроил дебош. После обращения очевидцев в полицию, на место прибыли стражи порядка и задержали хулигана.

Предмет, прохожий на гранату, у него был изъят и направлен на экспертизу. В настоящее время проводится проверка.