16-летняя челябинка выпала с 6 этажа

В ночь на 5 марта 2017 года в Челябинске с 6 этажа дома № 15 по улице Электростальской выпала 16-летняя девочка. Об этом сообщают пользователи соцсетей, передает «Уралинформбюро».

Девушка выжила, ее увезли в больницу в тяжелом состоянии.

В пресс-службе регионального ГУ МВД пообещали уточнить обстоятельства происшествия.

Стоит добавить, что 1 марта в южноуральской столице на улице Мамина с балкона 8 этажа упал 13-летний мальчик. Сейчас он находится в больнице. 2 марта в ЖК «Александровский» с 8 этажа свалился еще один 13-летний школьник. Он получил сотрясение мозга и перелом бедра.