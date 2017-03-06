Двух подозреваемых в гаражных кражах нашли в Омске
В течение месяца полицейские принимали от граждан заявления о краже имущества из гаражей.
В течение месяца полицейские принимали от граждан заявления о краже имущества из гаражей.
Двух подозреваемых в кражах из гаражей нашли в Омске. Об этом сообщает
Осматривая место происшествия, стражи порядка у одного из гаражей в Центральном округе заметили следы волочения тяжёлого предмета, которые привели к дому первого подозреваемого. 31-летнего мужчину они задержали по месту жительства, в погребе злоумышленника они нашли похищенный мотокультиватор.
Мужчина рассказал полицейским, что он высматривал гаражи с легко открывающимися замками.
«Вместе с 52-летним знакомым он вскрыл несколько гаражей в Советском округе. Пока соучастник наблюдал со стороны, чтобы не было свидетелей, злоумышленник открывал гараж», — сообщили в
Похищенное имущество они продавали на рынках, а деньги тратили на личные нужды.
Второго соучастника тоже задержали. В отношении мужчин возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.