Двух подозреваемых в гаражных кражах нашли в Омске

Двух подозреваемых в кражах из гаражей нашли в Омске. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.

Осматривая место происшествия, стражи порядка у одного из гаражей в Центральном округе заметили следы волочения тяжёлого предмета, которые привели к дому первого подозреваемого. 31-летнего мужчину они задержали по месту жительства, в погребе злоумышленника они нашли похищенный мотокультиватор.

Мужчина рассказал полицейским, что он высматривал гаражи с легко открывающимися замками.

«Вместе с 52-летним знакомым он вскрыл несколько гаражей в Советском округе. Пока соучастник наблюдал со стороны, чтобы не было свидетелей, злоумышленник открывал гараж», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Похищенное имущество они продавали на рынках, а деньги тратили на личные нужды.

Второго соучастника тоже задержали. В отношении мужчин возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.