На улицах Омска найдены трупы двух пенсионеров

Загадочная серия смертей пожилых людей на улицах Омска. Сразу двое пенсионеров упали замертво в минувшую пятницу, 3 марта и в субботу.

В одиннадцатом часу вечера, возле дома № 111а на улице 2-я Кировская прохожие наткнулись на труп пожилого мужчины. Он внезапно скончался на улице. Как стало известно Om1.ru, погибшим оказался 64-летний омич, который жил на улице Можайского.

А на следующий день, в субботу 4 марта, около восьми часов вечера, был найден труп 78-летнего пенсионера. Его тело было возле гаража в ГСК «Восток», расположенного на улице 75-й гвардейской бригады. На труп наткнулись автомобилисты, приехавшие в гараж чтобы поставить свои машины.

Причины смерти пенсионеров сейчас устанавливаются.