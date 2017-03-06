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08:28 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии началась доследственная проверка после смерти женщины при пожаре

Накануне утром произошел крупный пожар в себе Ермолаево Куюргазинского района.

Горел жилой дом, в результате пожара было найдено тело женщины, еще четверо пострадали. Сейчас Следственный комитет по РБ начал доследственную проверку, сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным жилое здание выгорело полностью. Четверо жителей дома попали в больницу, среди пострадавших оказались двое детей, внуков погибшей женщины. Следственный комитет выдвинут две версии причины трагедии: неосторожное обращение с огнем и неисправность электропроводки.

Сейчас сотрудники Следкома проводят осмотр места происшествия. После осмотра будут назначены пожарно-техническая экспертиза и экспертные исследования для определения причин гибели женщины и оценки степени вреда здоровью 4 выживших. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

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