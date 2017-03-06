В Башкирии началась доследственная проверка после смерти женщины при пожаре
Накануне утром произошел крупный пожар в себе Ермолаево Куюргазинского района.
Накануне утром произошел крупный пожар в себе Ермолаево Куюргазинского района.
Горел жилой дом, в результате пожара было найдено тело женщины, еще четверо пострадали. Сейчас Следственный комитет по РБ начал доследственную проверку, сообщает
По предварительным данным жилое здание выгорело полностью. Четверо жителей дома попали в больницу, среди пострадавших оказались двое детей, внуков погибшей женщины. Следственный комитет выдвинут две версии причины трагедии: неосторожное обращение с огнем и неисправность электропроводки.
Сейчас сотрудники Следкома проводят осмотр места происшествия. После осмотра будут назначены