В Башкирии началась доследственная проверка после смерти женщины при пожаре

Горел жилой дом, в результате пожара было найдено тело женщины, еще четверо пострадали. Сейчас Следственный комитет по РБ начал доследственную проверку, сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным жилое здание выгорело полностью. Четверо жителей дома попали в больницу, среди пострадавших оказались двое детей, внуков погибшей женщины. Следственный комитет выдвинут две версии причины трагедии: неосторожное обращение с огнем и неисправность электропроводки.