В Уфе в УМПО горит цех с двигателями для самолетов

Сообщается, что возгорание произошло в раздевалке 40 цеха. У рабочих сгорели вещи, деньги и документы. В самом 40 цеху хранятся готовые упакованные двигатели, которые дальше будут установлены в самолеты. Из раздевалки идет черный едкий дым — там горит пластик. Несмотря на эти обстоятельства, рабочих никто не отпускает, и они вынуждены работать в дыму.

В МЧС сообщили, что сообщение о пожаре поступило в 09:20. В помещении раздевалки произошел пожар на площади 20 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Угрозы распространения нет. Пожар потушен в 09:50. На месте силы и средства МЧС: 7 единиц техники, 23 человека.

В пресс-службе завода сообщили, что о возгорании ничего не знают и от комментариев воздержались.

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