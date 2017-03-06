Взрыв прогремел на остановке в Экибастузе
В пристройке на остановке, где расположено кафе, взорвался газовый баллон.
В пристройке на остановке, где расположено кафе, взорвался газовый баллон.
На главной улице Экибастуза 5 марта взорвался газовый баллон, сообщили в
Судя по снимкам, размещенным в Instagram на странице «Полезный Экибастузец», ударной волной в кафе выбило стекла.
При взрыве пострадали работники заведения. По информации ДЧС области, Владимир Лим 1979 года рождения получил ожоги лица и обеих рук. Владимир Цой 1993 года рождения также получил ожог лица. Оба пострадавших доставлены в центральную городскую больницу, где им была оказана первая медицинская помощь. От госпитализации мужчины отказались.
Сумма ущерба и причина взрыва устанавливаются.