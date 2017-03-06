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08:47 (мск), источник: Коммерсантъ

Арестован подозреваемый в убийстве школьницы

Мотовилихинский суд Перми арестовал жителя Перми, подозреваемого в убийстве десятилетней школьницы.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР, установлено, что в дневное время 2 марта 2017 года подозреваемый на улице напал на ранее ему незнакомую девочку, применяя физическую силу, посадил в автомобиль, вывез за черту города и убил её.

Злоумышленник скрылся с места преступления и попытался уничтожить улики. Преступление было раскрыто в течение суток. Активное участие в поисковых мероприятиях приняли волонтёры, неравнодушные граждане и представители СМИ.

Добытыми следственным и оперативным путём доказательствами удалось изобличить злоумышленника. В ходе осмотра места происшествия следователями была изъята видеозапись с камеры наружного наблюдения, которая позволила установить, что ребенка по пути следования домой увезли на автомобиле в неизвестном направлении. В кратчайшие сроки был установлен и задержан водитель машины, подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления — ранее судимый житель города Перми, 1971 года рождения.

Незамедлительно в квартире подозреваемого и автомобиле, на котором он увез девочку, с использованием новейшей криминалистической техники были проведены обыски и осмотры, в ходе которых изъяты вещественные доказательства, свидетельствующие о причастности подозреваемого к преступлению. Во время допроса, под тяжестью неопровержимых улик, подозреваемый рассказал об обстоятельствах убийства, а при проверке показаний на месте показал место сокрытия тела возле моста через реку Гаревая.

Проведенным осмотром места происшествия тело девочки было обнаружено.

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