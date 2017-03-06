Ночью в Калининграде пожарные тушили огонь в 5-этажном доме
В областном центре поздно вечером в воскресенье произошел пожар в 5-этажном панельном жилом доме на ул. Чекистов. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» сообщили в
В областном центре поздно вечером в воскресенье произошел пожар в 5-этажном панельном жилом доме на ул. Чекистов. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» сообщили в
Информация о пожаре поступила в 22:58. На третьем этаже в двухкомнатной квартире загорелся диван, далее огонь охватил помещение.
В пожаре никто не пострадал, с пламенем боролись два расчета.