Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Екатерину Волкову довели до слез в эфире телешоу
Власти США в нецензурных выражениях пообещали РФ новые санкции
Черногория попросила Россию о помощи
Сын Дженнифер Лопес стыдится своей матери
Мелания Трамп появилась перед Конгрессом в костюме за $10 тысяч
Великие женщины России (фото)Выберите тех, кого вы считаете величайшими и знаковыми женщинами в российской истории
Натали Портман родила дочь
Алла Пугачева сравнила сына с Николаем Цискаридзе (видео)
Россияне массово получают ВНЖ в Греции за покупку жилья
Стало известно, как расселят пятиэтажки в Москве
"Мне жаль Дробыша": Фадеев о конфликте с Самбурской
Медики о количестве спиртного в крови Поргиной
Какая одежда будет в моде этой весной (фото)
Эмма Уотсон появилась на обложке Vanity Fair
Янукович сказал, что делать с ЛНР и ДНР в случае провала «Минска»
«Катком по Прибалтике»: СМИ об ответе РФ НАТО
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
16Скончался Виталий Чуркин
14Церемония вручения кинопремии «Оскар-2017»
14События недели в фотографиях
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
09:16 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Под Воронежем талая вода затопила 5 приусадебных участков

Последствия ЧП ликвидировали 50 спасателей.

Талые воды подтопили пять приусадебных участков, в том числе два жилых дома в селе Новая Усмань около 0:00 в понедельник, 6 марта, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Воронежской области. Последствия ЧП ликвидировали 55 человек, в том числе 50 сотрудников МЧС. Эвакуация людей не потребовалась.

Приусадебные участки затопило на улицах Каштановая и Крамского. Социально значимые и потенциально опасные объекты в зону паводка не попали. Угроза попадания воды на трассу М4 отсутствовала.

К 5:30 спасатели откачивали воду с улиц и из подвалов домов. При необходимости местная администрация развернет пункт временного размещения жителей.

Контекст

Главный метеоролог Воронежской области Александр Сушков прогнозировал, что резкое потепление в начале марта приведет к тому, что «половодье в регионе будет растянуто на продолжительное время».

Во время весеннего паводка в регионе подготовили 66 пунктов временного размещения жителей (ПВР) вместимостью более 3 тыс. человек. Для борьбы с ледовыми заторами в регионе подготовили три команды аварийно-спасательной службы. Для подрывных работ, которые будут проходить по заявкам глав администраций, подготовили взрывчатку. Ситуации с паводками в регионе будут отслеживать с воздуха — в разведке задействуют два беспилотника «Беркут» и пять вертолетов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Воронеж. Улицы победителей. Михаил Калашников
Южная Корея зафиксировала пуск неизвестной ракеты в КНДР
Данные о прослушках Трампа будут изучены Конгрессом США
В Госдуме готовят реформу трех управлений аппарата
Курганский суд отменил приговор воспитательнице Евгении Чудновец
Умер актер Александр Кузнецов
Строителям космодрома Восточный выплатили долги по зарплате
Кастро осудил планы Трампа по строительству мексиканской стены
Спорт
«Спартак» вдвое повысит зарплату Массимо Карреры Новый контракт итальянского специалиста с московским клубом будет заключен по окончании сезона
Авто
О продаже Opel могут объявить уже в понедельник Opel может перейти под контроль французской компании
Hi-Tech
10 «фишек» YouTube, о которых вы могли не знать Этим сервисом для просмотра видео так или иначе пользуются все. Hi-Tech Mail.ru собрал несколько очень простых и интересных опций YouTube, о которых вы могли не знать.
Кино
Эмма Стоун: «Мне в лицо говорили, что я недостаточно хороша» 28-летняя лауреатка премии «Оскар» — о борьбе за свое место в Голливуде, Райане Гослинге и лучшем средстве против психоза
Недвижимость
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Сбербанк планирует рефинансировать ипотечные займы
Как оштрафовать застройщика за срыв сроков стройки
Леди
Какая одежда будет в моде этой весной (фото) Главные тенденции с мировых подиумов: берите на заметку
Дети
Сын Дженнифер Лопес стыдится своей матери Певица была шокирована словами мальчика.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь