Под Воронежем талая вода затопила 5 приусадебных участков
Последствия ЧП ликвидировали 50 спасателей.
Последствия ЧП ликвидировали 50 спасателей.
Талые воды подтопили пять приусадебных участков, в том числе два жилых дома в селе Новая Усмань около 0:00 в понедельник, 6 марта, сообщила
Приусадебные участки затопило на улицах Каштановая и Крамского. Социально значимые и потенциально опасные объекты в зону паводка не попали. Угроза попадания воды на трассу М4 отсутствовала.
К 5:30 спасатели откачивали воду с улиц и из подвалов домов. При необходимости местная администрация развернет пункт временного размещения жителей.
Контекст
Главный метеоролог Воронежской области Александр Сушков прогнозировал, что резкое потепление в начале марта приведет к тому, что «половодье в регионе будет растянуто на продолжительное время».
Во время весеннего паводка в регионе подготовили 66 пунктов временного размещения жителей (ПВР) вместимостью более 3 тыс. человек. Для борьбы с ледовыми заторами в регионе подготовили три команды