Под Воронежем талая вода затопила 5 приусадебных участков

Талые воды подтопили пять приусадебных участков, в том числе два жилых дома в селе Новая Усмань около 0:00 в понедельник, 6 марта, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Воронежской области. Последствия ЧП ликвидировали 55 человек, в том числе 50 сотрудников МЧС. Эвакуация людей не потребовалась.

Приусадебные участки затопило на улицах Каштановая и Крамского. Социально значимые и потенциально опасные объекты в зону паводка не попали. Угроза попадания воды на трассу М4 отсутствовала.

К 5:30 спасатели откачивали воду с улиц и из подвалов домов. При необходимости местная администрация развернет пункт временного размещения жителей.

Контекст

Главный метеоролог Воронежской области Александр Сушков прогнозировал, что резкое потепление в начале марта приведет к тому, что «половодье в регионе будет растянуто на продолжительное время».