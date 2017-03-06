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10:01 (мск), источник: VLADNEWS

В Приморье задержана мошенница, «устраивавшая на работу» в Азию

Документы женщина изготовила дома и распечатала на принтере.

В городе Находка Приморского края сотрудники линейного отдела полиции на транспорте задержали мошенницу, которая занималась «трудоустройством» находкинцев в Азии, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД на транспорте. 26-летняя женщина подкрепляла свой обман распечатанными на принтере поддельными международными медицинскими полисами, соглашениями на оказание услуг и электронными авиабилетами.

По предварительным данным, ущерб от ее деятельности составляет более 25 тысяч рублей.

Возбуждено два дела по части 2 статьи 159 УК РФ. Фигурантке грозит до 5 лет колонии.

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