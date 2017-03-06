В Приморье задержана мошенница, «устраивавшая на работу» в Азию
Документы женщина изготовила дома и распечатала на принтере.
Документы женщина изготовила дома и распечатала на принтере.
В городе Находка Приморского края сотрудники линейного отдела полиции на транспорте задержали мошенницу, которая занималась «трудоустройством» находкинцев в Азии, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
По предварительным данным, ущерб от ее деятельности составляет более 25 тысяч рублей.
Возбуждено два дела по части 2 статьи 159 УК РФ. Фигурантке грозит до 5 лет колонии.