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09:56 (мск), источник: "Российская газета"

При сносе здания в Приморье пострадали двое рабочих

Транспортная полиция начала проверку по сообщению о двух пострадавших при демонтаже склада на территории Владивостокского морского торгового порта, сообщает УТ МВД России по ДФО.

Рабочие, получившие ушибы, госпитализированы. Их жизнь вне опасности.

ЧП произошло в воскресенье. Во время демонтажа здание склада рухнуло. Работы проводились подрядной организацией, поэтому администрация морского порта не принимает на себя ответственность за случившееся.

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