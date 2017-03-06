При сносе здания в Приморье пострадали двое рабочих
Транспортная полиция начала проверку по сообщению о двух пострадавших при демонтаже склада на территории Владивостокского морского торгового порта, сообщает УТ МВД России по ДФО.
Транспортная полиция начала проверку по сообщению о двух пострадавших при демонтаже склада на территории Владивостокского морского торгового порта, сообщает УТ МВД России по ДФО.
Рабочие, получившие ушибы, госпитализированы. Их жизнь вне опасности.
ЧП произошло в воскресенье. Во время демонтажа здание склада рухнуло. Работы проводились подрядной организацией, поэтому администрация морского порта не принимает на себя ответственность за случившееся.