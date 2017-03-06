Южноуральских коммунальщиков наказали за падение ребёнка в траншею с водой

Коммунальщиков в Увельском районе привлекли к ответственности за плохо огороженную траншею с водой, в которую провалился первоклассник, сообщают в региональной прокуратуре.

Инцидент в посёлке Каменском произошёл днём 12 января. Мальчик возвращался из школы и упал в раскопанную неподалёку траншею для ремонта водопровода. Оказавшегося по грудь в холодной воде ребёнка из беды выручили работники расположенной поблизости больницы, серьёзных травм он не получил.

После проверки от руководителя местной коммунальной компании потребовали устранить все нарушения, а ответственного за ремонтные работы привлекли к дисциплинарной ответственности. Кроме того, мама мальчика намерена обратиться в суд за компенсацией морального вреда.

Напомним, в последний день февраля в Челябинске в канализационный колодец провалился другой школьник, 12-летний мальчик возвращался домой вместе со взрослыми.