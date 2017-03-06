Шестнадцатилетняя девушка задохнулась в горящей квартире в Находке
Причины возгорания устанавливаются.
Причины возгорания устанавливаются.
Сегодня, 6 марта, в Находке произошло возгорание в квартире, в которой находились люди, сообщает РИА VladNews.
Пожар произошел по адресу Первостроителей, 13. В
Как сообщили в
По словам очевидцев, горела квартира на первом этажей, на окнах имелись решетки, одна девочка смогла спастись, вторая — осталась в квартире.
В настоящее время пожарные находятся на месте происшествия.
Причины возгорания устанавливаются.