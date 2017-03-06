Полицейские поймали соучастника кражи в павильоне быстрого питания Новосибирска, сообщает пресс-служба ГУ МВД по НСО.

24 февраля в павильоне сети быстрого питания, расположенного в Заельцовском районе по улице Жуковского, произошло ограбление.

Двое мужчин зашли в павильон — один отвлекал продавца вопросами об ассортименте, второй схватил лежащий за прилавком телефон, после чего оба мужчин сбежали. Ущерб составил 15 тысяч рублей. Продавец сообщила о случившемся в полицию.

Изучив записи с камер видеонаблюдения, оперативники зафиксировали приметы злоумышленников и приступили к установлению их личностей. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража).

Полиции удалось задержать одного из подозреваемых. Им оказался 34-летний ранее судимый за кражу житель Дзержинского района. В ходе обыска похищенное изъято.

Сейчас сотрудники полиции осуществляют оперативно-разыскные мероприятие, направленные на установление места нахождения второго мужчину, отвлекавшего продавца.