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09:39 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Полицейские поймали соучастника кражи в павильоне быстрого питания Новосибирска

24 февраля в павильоне сети быстрого питания, расположенного в Заельцовском районе по улице Жуковского, произошло ограбление, сообщает пресс-служба ГУ МВД по НСО.

Полицейские поймали соучастника кражи в павильоне быстрого питания Новосибирска, сообщает пресс-служба ГУ МВД по НСО.

24 февраля в павильоне сети быстрого питания, расположенного в Заельцовском районе по улице Жуковского, произошло ограбление.

Двое мужчин зашли в павильон — один отвлекал продавца вопросами об ассортименте, второй схватил лежащий за прилавком телефон, после чего оба мужчин сбежали. Ущерб составил 15 тысяч рублей. Продавец сообщила о случившемся в полицию.

Изучив записи с камер видеонаблюдения, оперативники зафиксировали приметы злоумышленников и приступили к установлению их личностей. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража).

Полиции удалось задержать одного из подозреваемых. Им оказался 34-летний ранее судимый за кражу житель Дзержинского района. В ходе обыска похищенное изъято.

Сейчас сотрудники полиции осуществляют оперативно-разыскные мероприятие, направленные на установление места нахождения второго мужчину, отвлекавшего продавца.

Полиция просит всех, кому что-либо известно о личности и местонахождении данного гражданина, позвонить в полицию по телефонам 232−10−02, или 02.

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