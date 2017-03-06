Полицейские поймали соучастника кражи в павильоне быстрого питания Новосибирска
24 февраля в павильоне сети быстрого питания, расположенного в Заельцовском районе по улице Жуковского, произошло ограбление, сообщает
24 февраля в павильоне сети быстрого питания, расположенного в Заельцовском районе по улице Жуковского, произошло ограбление, сообщает
Полицейские поймали соучастника кражи в павильоне быстрого питания Новосибирска, сообщает
24 февраля в павильоне сети быстрого питания, расположенного в Заельцовском районе по улице Жуковского, произошло ограбление.
Двое мужчин зашли в павильон — один отвлекал продавца вопросами об ассортименте, второй схватил лежащий за прилавком телефон, после чего оба мужчин сбежали. Ущерб составил 15 тысяч рублей. Продавец сообщила о случившемся в полицию.
Изучив записи с камер видеонаблюдения, оперативники зафиксировали приметы злоумышленников и приступили к установлению их личностей. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража).
Полиции удалось задержать одного из подозреваемых. Им оказался 34-летний ранее судимый за кражу житель Дзержинского района. В ходе обыска похищенное изъято.
Сейчас сотрудники полиции осуществляют
Полиция просит всех, кому