Водитель BMW X5 приговорен к колонии за ДТП, совершенное в пьяном виде

В Перми был вынесен приговор мужчине 1976 года рождения, которого признали виновным в нарушении ПДД, сообщает краевое ГУ МВД.



В июне 2016 года подсудимый, управляя автомобилем BMW X5 в состоянии алкогольного опьянения, на Нестюковском тракте при совершении обгона выехал на «встречку», где столкнулся с иномаркой Fiat. 53-летний водитель последней машины получил тяжелые травмы.



Водитель BMW приговорен к двум годам и четырем месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Также ему в течение трех лет запрещено управлять транспортными средствами.