В Дзержинском районе на пожаре погиб одинокий мужчина
Происшествие случилось днем 4 марта в одной из квартир двухэтажного жилого многоквартирного дома на ул. Барамзиной.
Происшествие случилось днем 4 марта в одной из квартир двухэтажного жилого многоквартирного дома на ул. Барамзиной.
Проникнув внутрь горящей двухкомнатной квартиры, пожарные обнаружили в коридоре ее хозяина, мужчина не подавал признаков жизни. По предварительным данным МЧС, он погиб
Предварительная причина пожара, который был ликвидирован за 20 минут, — неосторожное обращение с огнем при курении погибшего. Инспекторами надзорной деятельности и профилактической работы по Дзержинскому району Перми было установлено, что пожилой мужчина проживал один, злоупотреблял спиртным и курил в комнате, где и был обнаружен очаг пожара.