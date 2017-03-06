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09:45 (мск), источник: Новости Перми

В Дзержинском районе на пожаре погиб одинокий мужчина

Происшествие случилось днем 4 марта в одной из квартир двухэтажного жилого многоквартирного дома на ул. Барамзиной.

Проникнув внутрь горящей двухкомнатной квартиры, пожарные обнаружили в коридоре ее хозяина, мужчина не подавал признаков жизни. По предварительным данным МЧС, он погиб из-за отравления продуктами горения. Возгорание началось в комнате, сгорела мебель, закопчены стены по всей площади.

Предварительная причина пожара, который был ликвидирован за 20 минут, — неосторожное обращение с огнем при курении погибшего. Инспекторами надзорной деятельности и профилактической работы по Дзержинскому району Перми было установлено, что пожилой мужчина проживал один, злоупотреблял спиртным и курил в комнате, где и был обнаружен очаг пожара.

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