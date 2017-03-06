В Дзержинском районе на пожаре погиб одинокий мужчина

Проникнув внутрь горящей двухкомнатной квартиры, пожарные обнаружили в коридоре ее хозяина, мужчина не подавал признаков жизни. По предварительным данным МЧС, он погиб из-за отравления продуктами горения. Возгорание началось в комнате, сгорела мебель, закопчены стены по всей площади.



Предварительная причина пожара, который был ликвидирован за 20 минут, — неосторожное обращение с огнем при курении погибшего. Инспекторами надзорной деятельности и профилактической работы по Дзержинскому району Перми было установлено, что пожилой мужчина проживал один, злоупотреблял спиртным и курил в комнате, где и был обнаружен очаг пожара.