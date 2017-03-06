Начальница управления образования Волгодонска попала под следствие

По версии следствия, с октября по декабрь 2016 года Пустошкина обладала информацией о проблемах со сроками и качеством поставок продуктов в подведомственные дошкольные учреждения города в 2016 году. Ее руководство требовало надлежащей организации поставок в 2017 году. Чтобы избежать проблем по службе, Пустошкина поручила подчиненным подготовить проекты договоров на поставки продуктов на 2017 год на более чем 150 млн рублей без соблюдения процедур по контрактной системе, сообщает пресс-служба СК РФ.

Пустошкина заключила договоры с ИП и коммерческой организацией, где руководителями были ее знакомые. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемой.