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10:44 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

В Курганинске полицейские задержали серийных грабителей

Перед судом предстанут жители Курганинска за серию краж.

Источник: ГТРК «Кубань»

Их обвиняют в совершении шести преступлений — у нескольких владельцев крестьянско-фермерских хозяйств района украли аккумуляторы и запчасти с тракторов и большегрузных автомобилей, а также электроинструментов с территорий предприятий.

Помимо этого в полицию обратился сотрудник одного из местных пунктов приема металла. Он рассказал, что накануне двое неизвестных молодых людей сдали ему запчасти от «КамАЗа», а утром со склада исчезло 140 килограммов металлолома на общую сумму свыше 100 тысяч рублей.

Ворами оказались молодые люди 23-х и 24-х лет, которых задержали по месту жительства. Часть похищенного имущества вернули законным владельцам.

В настоящее время предварительное расследование окончено. Уголовное дело направлено в суд, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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