В Курганинске полицейские задержали серийных грабителей

Их обвиняют в совершении шести преступлений — у нескольких владельцев крестьянско-фермерских хозяйств района украли аккумуляторы и запчасти с тракторов и большегрузных автомобилей, а также электроинструментов с территорий предприятий.

Помимо этого в полицию обратился сотрудник одного из местных пунктов приема металла. Он рассказал, что накануне двое неизвестных молодых людей сдали ему запчасти от «КамАЗа», а утром со склада исчезло 140 килограммов металлолома на общую сумму свыше 100 тысяч рублей.

Ворами оказались молодые люди 23-х и 24-х лет, которых задержали по месту жительства. Часть похищенного имущества вернули законным владельцам.