В Курганинске полицейские задержали серийных грабителей
Перед судом предстанут жители Курганинска за серию краж.
Перед судом предстанут жители Курганинска за серию краж.
Их обвиняют в совершении шести преступлений — у нескольких владельцев
Помимо этого в полицию обратился сотрудник одного из местных пунктов приема металла. Он рассказал, что накануне двое неизвестных молодых людей сдали ему запчасти от «КамАЗа», а утром со склада исчезло 140 килограммов металлолома на общую сумму свыше 100 тысяч рублей.
Ворами оказались молодые люди 23-х и 24-х лет, которых задержали по месту жительства. Часть похищенного имущества вернули законным владельцам.
В настоящее время предварительное расследование окончено. Уголовное дело направлено в суд, сообщили ГТРК «Кубань» в