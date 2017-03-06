Три человека погибли в Татарстане под колесами поезда

«По предварительным данным, при переходе железнодорожных путей погибли мужчина и двое женщин», — сообщили агентству «Интерфакс» в пресс-службе МВД по Татарстану.

Собеседник агентства уточнил, что людей сбил поезд пригородного сообщения.

В свою очередь Приволжское следственное управление на транспорте СКР сообщает, что две женщины и мужчина были смертельно травмированы в понедельник около 4:40 мск на 849 км вблизи остановочной платформы «Качелино» Горьковской железной дороги грузовым поездом.

«Машинист поезда, заметив трех человек на железнодорожных путях, применил экстренное торможение, однако, наезд предотвратить не удалось», — уточняется в сообщении. Следственные органы проводят проверку.

«Следователями готовится представление в адрес руководства железной дороги о необходимости усиления мер безопасности при движения поездов и оборудовании подвижных составов видеорегистраторами», — сказано в сообщении.