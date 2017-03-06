В Крыму нашли трехлетнего мальчика, пропавшего накануне

Малыш пропал 4 марта в Белогорском районе полуострова.

«Трое малолетних без контроля родителей самостоятельно направились в сторону реки Беймурза, протекающей вдоль восточной окраины села Синекаменка, чтобы собрать подснежники. Через 30−40 минут дети потеряли одного из них и, вернувшись домой, сообщили об этом родителям. Те обратились в правоохранительные органы», — говорится в пресс-релизе.

Мальчика искали сотрудники МЧС, МВД, Нацгвардии и добровольцы из числа местных жителей — всего не менее 340 человек. Для поисков использовались квадрокоптер и беспилотный летательный аппарат. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа.

Малыша нашли через несколько часов, он спал на обочине горной дороги в трех километрах от Синекаменки.