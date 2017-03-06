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10:47 (мск), источник: Интерфакс

В Крыму нашли трехлетнего мальчика, пропавшего накануне

6 марта. Interfax-Russia.ru — Трехлетний ребенок, пропавший во время сбора подснежников в Крыму, найден живым, мальчик доставлен в больницу с переохлаждением, сообщила в воскресенье пресс-служба Главного следственного управления СКР по региону.

Малыш пропал 4 марта в Белогорском районе полуострова.

«Трое малолетних без контроля родителей самостоятельно направились в сторону реки Беймурза, протекающей вдоль восточной окраины села Синекаменка, чтобы собрать подснежники. Через 30−40 минут дети потеряли одного из них и, вернувшись домой, сообщили об этом родителям. Те обратились в правоохранительные органы», — говорится в пресс-релизе.

Мальчика искали сотрудники МЧС, МВД, Нацгвардии и добровольцы из числа местных жителей — всего не менее 340 человек. Для поисков использовались квадрокоптер и беспилотный летательный аппарат. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа.

Малыша нашли через несколько часов, он спал на обочине горной дороги в трех километрах от Синекаменки.

«В настоящее время ребенок госпитализирован с предварительным диагнозом — общее переохлаждение. Состояние его здоровья оценивается как стабильное. Каких-либо признаков, указывающих на то, что в отношении малолетнего совершено насилие, не обнаружено», — отмечает СКР.

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