В Крыму нашли трехлетнего мальчика, пропавшего накануне
6 марта.
6 марта.
Малыш пропал 4 марта в Белогорском районе полуострова.
«Трое малолетних без контроля родителей самостоятельно направились в сторону реки Беймурза, протекающей вдоль восточной окраины села Синекаменка, чтобы собрать подснежники. Через 30−40 минут дети потеряли одного из них и, вернувшись домой, сообщили об этом родителям. Те обратились в правоохранительные органы», — говорится в
Мальчика искали сотрудники МЧС, МВД, Нацгвардии и добровольцы из числа местных жителей — всего не менее 340 человек. Для поисков использовались квадрокоптер и беспилотный летательный аппарат. На место происшествия выезжала
Малыша нашли через несколько часов, он спал на обочине горной дороги в трех километрах от Синекаменки.
«В настоящее время ребенок госпитализирован с предварительным диагнозом — общее переохлаждение. Состояние его здоровья оценивается как стабильное.