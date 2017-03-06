В Тольятти мужчину ранили в грудь выстрелом из травматического оружия

В воскресенье, 5 марта, около 10 часов вечера, по предварительным данным, врачи «скорой помощи» Тольятти были вызваны на ул. Карла Маркса в район магазина «Рубин», где находился мужчина в возрасте 29 лет, предположительно, раненный в область грудной клетки выстрелом из травматического оружия, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Предположительно, ранение у мужчины было не проникающим. Прибывшие на вызов врачи службы «03» Тольятти оказали пострадавшему помощь на месте и увезли его в лечебное учреждение.