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10:20 (мск), источник: Volga News

В Тольятти мужчину ранили в грудь выстрелом из травматического оружия

Прибывшие на вызов врачи службы «03» Тольятти оказали пострадавшему помощь на месте и увезли его в лечебное учреждение.

В воскресенье, 5 марта, около 10 часов вечера, по предварительным данным, врачи «скорой помощи» Тольятти были вызваны на ул. Карла Маркса в район магазина «Рубин», где находился мужчина в возрасте 29 лет, предположительно, раненный в область грудной клетки выстрелом из травматического оружия, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Предположительно, ранение у мужчины было не проникающим. Прибывшие на вызов врачи службы «03» Тольятти оказали пострадавшему помощь на месте и увезли его в лечебное учреждение.

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