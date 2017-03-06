В Иркутской области 5 школ и 57 детсадов закрыли из-за заболеваемости ОРВИ

Пять школ Братска и 57 детских сада Братска и Братского района, а также Качугского, Жигаловского и Заларинского районов закрылись из-за заболеваемости учащихся острыми респираторными вирусными инфекциями. Об этом 6 марта 2017 года сообщила пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Иркутской области.

В регионе уровень заболеваемости ОРВИ находится ниже эпидемического порога на 31,8%. За прошедшую неделю зарегистрировано 21 814 случаев заболевания ОРВИ, из них 16 172 среди детей. В Иркутске зарегистрировано 7548 случаев ОРВИ, из них 5315 — дети. Диагноз грипп выставлен 51 заболевшему, в том числе 34 детям.