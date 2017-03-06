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09:57 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе на УМПО произошел пожар

УФА, 6 мар 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Уфе на УМПО произошел пожар. В пресс-службе ГУ МЧС России по РБ сообщили, что 6 марта в 09.20 от диспетчера территориального гарнизона поступила информация о возгорании в помещении раздевалки ПАО «УМПО» на улице Трамвайной, в Калининском районе.

Источник: Башинформ

«Погибших и пострадавших, а также угрозы распространения огня нет. Возгорание было ликвидировано в 09.50», — прокомментировали в ведомстве.

На борьбу с огнем прибыли семь единиц техники и 23 сотрудника МЧС.

«При первых признаках пожара (запах гари, пламя, дым) необходимо изолировать горящее помещение от других (закрыть все окна и двери) и немедленно сообщить о случившемся по телефону: 01 или 112. Самостоятельное тушение пожара допускается только в его начальной стадии, когда очаг возгорания незначителен и к нему можно безопасно подойти без средств защиты органов дыхания на расстояние подачи огнетушительных веществ. К первичным средствам пожаротушения относятся огнетушители, пожарные краны, кошмы (плотная грубошерстная ткань), ящики с песком, бочки с водой. В качестве подручных средств допускается применять различные емкости с водой», — напомнили о поведении при пожаре в городской «Службе спасения 112».

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