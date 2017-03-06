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10:11 (мск), источник: ЮГА.ру

В Краснодаре двух фанатов «Спартака» арестовали на 15 суток

В Краснодаре 5 марта задержали двух фанатов ФК «Спартак».

Источник: ЮГА.ру

Одного мужчину задержали за неповиновение полиции, другого — за порчу имущества. Их арестовали на 15 суток, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Как сообщали Юга.ру, 4 марта в центре Краснодара полицейские ночью применили перцовый газ и дубинки при задержании болельщиков московского ФК «Спартак». В МВД опровергли сообщения о массовых задержаниях и избиениях фанатов московского клуба.

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