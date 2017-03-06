В Самаре ночью пожарные больше часа тушили сараи

Площадь пожара составила 40 кв. м. С огнем боролись 12 человек, которые использовали три единицы техники. Очаг возгорания удалось локализовать уже в 0:47 уже 6 марта, а в 1:28 пожар был полностью ликвидирован. Данных о пострадавших нет. Причины пожара и ущерб от его устанавливаются.