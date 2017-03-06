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10:23 (мск), источник: Volga News

В Самаре ночью пожарные больше часа тушили сараи

В воскресенье, 5 марта, в 23:52 в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании сараев на проезде 9-го Мая в Советском районе Самары, сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.

Площадь пожара составила 40 кв. м. С огнем боролись 12 человек, которые использовали три единицы техники. Очаг возгорания удалось локализовать уже в 0:47 уже 6 марта, а в 1:28 пожар был полностью ликвидирован. Данных о пострадавших нет. Причины пожара и ущерб от его устанавливаются.

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