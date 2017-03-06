Массовая драка в Харькове: 200 человек устроили потасовку со стрельбой

Об этом пишут Ведомости.

— Одна банда, которая «обитает» возле Салтовского хлебозавода, всю прошлую неделю отлавливала по одному из оппонентов и избивала. Это и стало причиной конфликта. Здесь сейчас реально страшно, — рассказала местная жительница Мария, которая стала очевидцем происходящего.

В то же время в ГУНП в Харьковской области рассказали о стрельбе на Салтовском шоссе в тот же вечер.