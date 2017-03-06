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10:13 (мск), источник: Ictv.ua

Массовая драка в Харькове: 200 человек устроили потасовку со стрельбой

Вечером 5 марта в парке Победы в Харькове две местные банды из 200 человек устроили драку «район на район» с применением огнестрельного оружия.

Об этом пишут Ведомости.

— Одна банда, которая «обитает» возле Салтовского хлебозавода, всю прошлую неделю отлавливала по одному из оппонентов и избивала. Это и стало причиной конфликта. Здесь сейчас реально страшно, — рассказала местная жительница Мария, которая стала очевидцем происходящего.

В то же время в ГУНП в Харьковской области рассказали о стрельбе на Салтовском шоссе в тот же вечер.

— Сообщение о том, что в районе Салтовского шоссе на улице якобы был слышен звук выстрела, поступило в дежурную часть Московского отдела полиции 5 марта в 20:25. По адресу выехала следственно-оперативная группа. По предварительным данным, между ранее судимым 30-летним харьковчанином, который находился в состоянии алкогольного опьянения, и молодым парнем внезапно возникла ссора. В результате человек совершил выстрел из травматического оружия и ранил 21-летнего парня в руку, — рассказали в полиции.

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