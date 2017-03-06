Массовая драка в Харькове: 200 человек устроили потасовку со стрельбой
Вечером 5 марта в парке Победы в Харькове две местные банды из 200 человек устроили драку «район на район» с применением огнестрельного оружия.
Вечером 5 марта в парке Победы в Харькове две местные банды из 200 человек устроили драку «район на район» с применением огнестрельного оружия.
Об этом пишут Ведомости.
— Одна банда, которая «обитает» возле Салтовского хлебозавода, всю прошлую неделю отлавливала по одному из оппонентов и избивала. Это и стало причиной конфликта. Здесь сейчас реально страшно, — рассказала местная жительница Мария, которая стала очевидцем происходящего.
В то же время в ГУНП в Харьковской области рассказали о стрельбе на Салтовском шоссе в тот же вечер.
— Сообщение о том, что в районе Салтовского шоссе на улице якобы был слышен звук выстрела, поступило в дежурную часть Московского отдела полиции 5 марта в 20:25. По адресу выехала