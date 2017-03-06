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10:08 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Авдеевка остается без света в результате обстрелов — Жебривский

Как уточнил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский, бригады электромонтажников готовы выйти в район ликвидации порыва после поступления письменных гарантий о прекращении огня.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Электроснабжение Авдеевки не восстановлено из-за непрекращающихся обстрелов, сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

Ранее сообщалось, что ночь на понедельник Авдеевка в очередной раз была обесточена вследствие боевых действий.

«Оккупанты продолжают стрелять по окрестностям Авдеевки. Лупят по позициям наших защитников, в том числе по промзоне Авдеевки. Город остается без электроснабжения», — написал Жебривский на своей странице в Facebook.

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Он уточнил, что по состоянию на 7:45 все еще не было письменных гарантий прекращения огня.

«Но бригады электромонтажников готовы выйти в район ликвидации порыва. Как только поступит письменная гарантия прекращения обстрелов от российской стороны в СЦКК, ремонтники выйдут в район, найдут порыв и восстановят ЛЭП. Все жизненно важные объекты города подключены к электрогенераторам», — отметил Жебривский.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших составляет 10056 человек. Еще порядка 22800 человек ранены.

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в «нормандском формате» (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в «женевский формат», то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, тем не менее конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе заседания трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года было достигнуто соглашение об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля, однако этого к указанному сроку не произошло.

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