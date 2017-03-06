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10:26 (мск), источник: Губерния онлайн

Самосвал и «Хонда Эйрвэйв» столкнулись лоб в лоб на окраине Хабаровска

Водителя универсала доставили в больницу.

Источник: Губерния онлайн

В ночь на субботу после лобового столкновения с самосвалом в больницу была доставлена автолюбительница, управлявшая «Хондой Эйрвейв», сообщает портал «Губерния». Авария произошла на Чернореченском шоссе. По всей видимости, универсал выехал на встречную полосу.

Выбраться из опрокинувшейся машины самостоятельно водитель «Хонды» не могла: ей зажало ногу. Очевидцы вызвали спасателей, однако передать пострадавшую в руки медиков скорой помощи получилось еще до приезда МЧС. Приятели, которые ехали из села Восточного, увидели последствия крушения и решили остановиться, чтобы помочь.

Объясняться с автоинпекторами остался шофер самосвала. По его словам, в два часа ночи он ехал в колонне таких же большегрузов в Корфовский карьер. В момент столкновения со встречной «Хондой» водитель уже практически сбросил скорость. Тем не менее массивный «Вольво» получил серьезные повреждения.

По какой причине автомобиль женщины, ехавшей в сторону Хабаровска, внезапно вынесло на встречную часть дороги, пока не известно. Материалы этой аварии переданы в отдел дознания.

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