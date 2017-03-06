Троих мужчин убили коллеги по работе в Новосибирской области, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по НСО.

Днем в воскресенье, 5 марта, в поселке Сузун было найдено тела трех мужчин с множественными рублеными ранами головы. Следователи возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

При осмотре помещения следователи установили, что потерпевшие мужчины 35, 30 и 23 лет являются рабочими пилорамы, а к преступлению причастны коллеги погибших — двое мужчин 27 и 33 лет. Подозреваемые были задержаны по местам своего проживания.

Как считают следователи, в ночь на 5 марта коллеги распивали алкогольные напитки, после чего последовала ссора. Один из мужчин взял в руки топор и нанес своему обидчику множественные удары по голове. После чего, с целью устранить свидетелей, ударил топором второго потерпевшего, а его товарищ расправился с третьим. От полученных телесных повреждений мужчины скончались на месте, а подозреваемые ушли домой спать, где были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.

Были изъяты орудие убийства и другие улики. Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения в виде заключения под стражу.