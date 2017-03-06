В Омске на остановке автобус № 20 столкнулся с маршруткой
Водитель муниципального автобуса признался, что вышел на рейс с неисправными тормозами.
Водитель муниципального автобуса признался, что вышел на рейс с неисправными тормозами.
Сегодня, примерно в 10 утра, в районе конечной остановки «Ермак» автобус маршрута № 20 врезался в Газель Next маршрута № 425. В результате столкновения у «Газели» выбито заднее стекло и помят салон в районе задних пассажирских сидений. К счастью, пассажиров в «Газели» на этот момент не было.
По словам владельца «Газели» Николая Сокирко, подъехавшего на место ДТП, водитель автобуса признался, что вышел на маршрут с неисправностью тормозной системы (тормозит только одно колесо).
«Говорит, что техник его выпустил на маршрут, сказав чтобы тот просто тормозил заранее и держал дистанцию. Но пока мы разговаривали, приехали два человека из “Автосилы” и сказали водителю, чтобы тот поменьше болтал. Вот тебе и контроль техсостояния у любимого перевозчика омской мэрии! Сейчас едем на Северные самостоятельно оформлять ДТП. Наверное, будет говорить, что не смог затормозить
Отметим, что комментаторы паблика «Омский паблич», на котором размещены фото аварии, также выразили свое неодобрение китайскими автобусами муниципальных перевозчиков.