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10:16 (мск), источник: СуперОмск

В Омске на остановке автобус № 20 столкнулся с маршруткой

Водитель муниципального автобуса признался, что вышел на рейс с неисправными тормозами.

Сегодня, примерно в 10 утра, в районе конечной остановки «Ермак» автобус маршрута № 20 врезался в Газель Next маршрута № 425. В результате столкновения у «Газели» выбито заднее стекло и помят салон в районе задних пассажирских сидений. К счастью, пассажиров в «Газели» на этот момент не было.

По словам владельца «Газели» Николая Сокирко, подъехавшего на место ДТП, водитель автобуса признался, что вышел на маршрут с неисправностью тормозной системы (тормозит только одно колесо).

«Говорит, что техник его выпустил на маршрут, сказав чтобы тот просто тормозил заранее и держал дистанцию. Но пока мы разговаривали, приехали два человека из “Автосилы” и сказали водителю, чтобы тот поменьше болтал. Вот тебе и контроль техсостояния у любимого перевозчика омской мэрии! Сейчас едем на Северные самостоятельно оформлять ДТП. Наверное, будет говорить, что не смог затормозить из-за гололеда», — заявил перевозчик.

Отметим, что комментаторы паблика «Омский паблич», на котором размещены фото аварии, также выразили свое неодобрение китайскими автобусами муниципальных перевозчиков.

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