Минивен «Митсубиси» влетел под фуру «МАН» на юге Волгограда
Минивен «Митсубиси» влетел под фуру «МАН» на юге Волгограда.
Минивен «Митсубиси» влетел под фуру «МАН» на юге Волгограда.
Как сообщает ВДТВ ГУ МВД по Волгоградской области, вечером 5 марта, в 21:30, водитель автомобиля «Митсубиси», двигаясь по улице Лазоревой в Кировском районе в сторону Советского района, напротив дома № 376 столкнулся с автомобилем «МАН».
Водителю минивена 56 лет, водителю фуры — 44. В результате аварии пассажирка «Митсубиси» была госпитализирована с травмами, женщине 52 года.