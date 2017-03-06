Минивен «Митсубиси» влетел под фуру «МАН» на юге Волгограда.

Как сообщает ВДТВ ГУ МВД по Волгоградской области, вечером 5 марта, в 21:30, водитель автомобиля «Митсубиси», двигаясь по улице Лазоревой в Кировском районе в сторону Советского района, напротив дома № 376 столкнулся с автомобилем «МАН».

Водителю минивена 56 лет, водителю фуры — 44. В результате аварии пассажирка «Митсубиси» была госпитализирована с травмами, женщине 52 года.