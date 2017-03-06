Под Воронежем поздно вечером сгорела фура с товаром

Вечером в воскресенье, 5 марта, воронежские спасатели получили сообщение о пожаре в Рамони. Там около 22:13 загорелся грузовик. На улицу 50 лет Октября сразу выехало пожарное отделение. Спасатели смогли потушить пламя в 22:39.

«В результате пожара огонь повредил грузовой автомобиль», — сообщают в пресс-службе регионального МЧС.

Очевидцы из соцсетей пишут, что фура была нагружена товаром, который почти полностью сгорел. По данным спасателей, никто из людей не пострадал.