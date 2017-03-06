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10:32 (мск), источник: РИА Новости

СМИ: в Турции арестовали россиянку, связанную с убийцей посла Карлова

АНКАРА, 6 мар — РИА Новости. Гражданка России, которая предположительно была связана с Мевлютом Алтынташем, убийцей российского посла в Турции Андрея Карлова, арестована в Анкаре, сообщила в понедельник газета Hurriyet со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Источник: РИА Новости

Согласно сообщению, арестованную россиянку зовут Екатерина, ей 33 года, следствие подозревает, что она поддерживала телефонные контакты с Алтынташем до конца ноября, а также общалась с ним через мессенджер WhatsApp.

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В публикации также утверждается, что россиянка причастна к организации интимных услуг в пятизвёздочных отелях в Анкаре.

Посольство РФ в Анкаре не смогло предоставить РИА Новости оперативный комментарий в связи с арестом россиянки.

Посол Андрей Карлов был застрелен 19 декабря во время выступления на открытии в Анкаре фотовыставки «Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника».

По сообщению турецких властей, нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Алтынташ, он был ликвидирован местными силами безопасности. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «акт международного терроризма», убийство в данный момент расследуется совместной группой из российских и турецких специалистов.

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