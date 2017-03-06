Полиция Екатеринбурга не получала заявление о краже от пловца Лобинцева

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 марта. /ТАСС/. Екатеринбургские полицейские не получали заявление о краже от олимпийского призера по плаванию Никиты Лобинцева, который был обворован в воскресенье. Об этом журналистам сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по городу Екатеринбургу.

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«Пострадавший пока с заявлением в полицию не обращался. В любом случае гражданин может обратиться с заявлением в территориальный отдел ОВД, либо по телефону. По обращению гражданина будет проведена проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении ведомства. Ранее ТАСС сообщал, что Лобинцева обокрали в центре Екатеринбурга. На своей странице в социальной сети Instagram спортсмен написал: «Счастливый день видимо сегодня! Прямо в центре города на парковке разбили заднее стекло. Забрали только куртку “Форвард”, видимо, патриоты! Здоровья и счастья вам, господа воры!».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BRQOoaFhgOW/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Счастливый день видимо сегодня! Прямо в центре города на парковке разбили заднее стекло. Забрали только Куртку Форвард, видимо патриоты! Здоровья и счастья вам господа воры!#motherrussia #lucky #luckyday Только приехав в Бассеин понял, что украли не только куртку, но и рюкзак с плавательными вещами и сетку с полной экипировкой( ласты лопатки трубки доски) очень жалко, многим вещи были со мной больше 15 лет.</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Допис, поширений Nikita Lobintsev (@lobintsev) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-03-05T10:45:39+00:00">Бер 5, 2017 о 2:45 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script>