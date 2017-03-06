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10:40 (мск), источник: ТАСС

Полиция Екатеринбурга не получала заявление о краже от пловца Лобинцева

В отделении по связям со СМИ УМВД России по городу Екатеринбургу сообщили, что в любом случае гражданин может обратиться с заявлением в территориальный отдел ОВД, либо по телефону.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 марта. /ТАСС/. Екатеринбургские полицейские не получали заявление о краже от олимпийского призера по плаванию Никиты Лобинцева, который был обворован в воскресенье. Об этом журналистам сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по городу Екатеринбургу.

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«Пострадавший пока с заявлением в полицию не обращался. В любом случае гражданин может обратиться с заявлением в территориальный отдел ОВД, либо по телефону. По обращению гражданина будет проведена проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее ТАСС сообщал, что Лобинцева обокрали в центре Екатеринбурга. На своей странице в социальной сети Instagram спортсмен написал: «Счастливый день видимо сегодня! Прямо в центре города на парковке разбили заднее стекло. Забрали только куртку “Форвард”, видимо, патриоты! Здоровья и счастья вам, господа воры!».

Позднее сообщение было обновлено: «Только приехав в бассейн, понял, что украли не только куртку, но и рюкзак с плавательными вещами и сетку с полной экипировкой (ласты, лопатки, трубки, доски). Очень жалко, многие вещи были со мной больше 15 лет», — написал Лобинцев под фотографиями разбитой машины.

Лобинцев является заслуженным мастером спорта по плаванию. На Олимпиаде-2008 в Пекине он завоевал серебро в эстафете 4×200 м вольным стилем, на Играх-2012 в Лондоне — бронзу в эстафете 4×100 м вольным стилем.

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