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10:47 (мск), источник: dostup1.ru

В Магнитогорске 78-летний лихач устроил уличную гонку и совершил 3 ДТП

Пожилой мужчина врезался в другие авто, нарушал правила и не хотел останавливаться.

В Магнитогорске (Челябинская область) 78-летний лихач устроил уличную гонку и совершил три ДТП — пожилой мужчина врезался в другие авто, нарушал правила и не хотел останавливаться, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Гонка» состоялась вечером 3 марта — водитель Daewoo Nexia стоял на Ленинградской, когда сзади в него врезалась Lada Kalina. Шофер иномарки вышел, чтобы выяснить, что случилось, однако лихач сбил его и попытался скрыться. Потерпевший бросился в погоню, однако нарушитель был бытсрее, проскакивая на красный свет.

При первой возможности Kalina скрылась во дворах, где стала двигаться по тротуарам и зацепила припаркованную иномарку. Водитель Daewoo Nexia даже пытался догнать нарушителя пешком, однако тот прижал его к забору, а разбитое стекло изрезало ем руки.

Лихач выехал на Проспект Ленина, где столкнулся с Hyundai Accent и прекратил гонку. На место происшествия прибыла полиция и выяснила, что гонщиком оказался 78-летний пенсионер. Мужчина оказался трезв.

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