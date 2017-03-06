Под Волгоградом в ДТП погибла женщина

На 548 километре федеральной автодороги «Сызрань-Саратов-Волгоград» он выехал на полосу встречного движения для совершения маневра обгона автомашины «ГАЗ-33023», и совершил столкновение с встречным автомобилем «Датсун Он-До» под управлением 42-летнего водителя.

В результате ДТП 46-летняя пассажирка автомашины «Датсун» от полученных травм скончалась на месте ДТП. Водитель автомашины «Датсун» и водитель автомашины «Мерседес» с травмами были доставлены в районную больницу.