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11:22 (мск), источник: Sputnik.md

Молдова во власти стихии: десятки пожаров произошло за сутки

Сразу в нескольких районах Республики Молдова понадобилась помощь пожарных: что происходит в стране?

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 6 мар — Sputnik. За последние сутки в Молдове зарегистрировано сразу несколько пожаров. Таковы данные Службы гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций (СГЗЧС) страны.

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Помощь спасателей понадобилась в 37 случаях. По данным СГЗЧС, трава и мусор горели на больших территориях сразу в нескольких населенных пунктах страны.

«Самые масштабные пожары зарегистрированы в районе Теленешты, где огонь охватил 47 га сухой растительности. Еще 18 га травы выгорело близ города Страшены. Также пострадали 10 га в районе Новые Анены», — отметили в СГЗЧС.

Возгорания зарегистрированы в районах Яловены, Унгены, Криуляны, Оргееве, Тараклии, Каушаны и Кантемир.

Служба гражданской зашиты призывает население не поджигать сухую растительность и бытовые отходы, так как есть риск, что огонь может распространиться на лесопосадки и даже дома, находящиеся поблизости. Сильный ветер и низкая влажность увеличивают риск лесных пожаров, которые могут охватить большие участки земли.

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