Массовое отравление в столичном роддоме

Сегодня эпидемиологи и представители Национального агентства по безопасности пищевых продуктов провели внезапные проверки в учреждении, но не нашли никаких серьезных нарушений, отмечает Mesager.

Мамы говорят, что первые симптомы пищевого отравления стали появляться в пятницу утром, после того как в четверг они ели кашу и рыбу. Но некоторые мамы говорят, что они не заметили каких-либо изменений. «Произошло отравление пяти человек одного отделения, были симптомы тошноты, боли в животе, понос, но поскольку мы кормим грудью, это передалось детям», — отметила Елена Морарь.

Директор больницы Штефан Каланча утверждает, что все продукты были проверены и что они соответствуют качеству. «В четверг я проверил столовую, крупы и остальные продукты, у всех был хороший срок хранения. Рыбу я не видел, она была в упаковке. У нас нет никакой интоксикации, матери будут исследованы в плане кишечного заболевания», — заявил Штефан Каланча.

Эпидемиологи и ответственные за качество продуктов провели необъявленные проверки и нашли рыбу и мясо без сертификатов о происхождении. Эксперты взяли образцы для лабораторных анализов, чтобы определить источник инфекции.