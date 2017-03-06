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11:59 (мск), источник: ИА Татар-информ

Татарстан вошел в число зараженных птичьим гриппом регионов России

(Казань, 6 марта, «Татар-информ»). Татарстан вошел в число зараженных птичьим гриппом регионов России: с ноября 2016 по февраля 2017 года случаи падежа птицы были зафиксированы в восьми субъектах страны. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Источник: ИА Татар-информ

Помимо Татарстана в список зараженных попали Республика Тыва, Краснодарский край, Калининградская область, Республика Калмыкия, Воронежская область, Астраханская и Ростовская области. А в марте текущего года очаг гриппа птиц был зарегистрирован на птицефабрике в Московской области. Во всех случаях был проведен полный комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий.

Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора, отмечают в ведомстве, однако население республики призывают внимательно следить за состоянием здоровья пернатых и при возникновении первых симптомов незамедлительно обращаться к специалистам.

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