Татарстан вошел в число зараженных птичьим гриппом регионов России

Помимо Татарстана в список зараженных попали Республика Тыва, Краснодарский край, Калининградская область, Республика Калмыкия, Воронежская область, Астраханская и Ростовская области. А в марте текущего года очаг гриппа птиц был зарегистрирован на птицефабрике в Московской области. Во всех случаях был проведен полный комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий.

Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора, отмечают в ведомстве, однако население республики призывают внимательно следить за состоянием здоровья пернатых и при возникновении первых симптомов незамедлительно обращаться к специалистам.