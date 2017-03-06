В Казани при пожаре в жилом доме погибла женщина

Пожар произошел в 11 часов на улице Даурской.

— Пенсионерка отравилась продуктами горения. По всей видимости, она пыталась выбраться на улицу, но потеряла сознание в задымленном подъезде, — сказали в МЧС.

Сообщается, что прибывшие на место ПСЧ № 6 спасли 8 жильцов дома. Площадь пожара составила 25 квадратных метров.

— По словам жильцов дома, в квартире, где вспыхнул огонь, живет злоупотребляющий спиртными напитками мужчина. Причиной пожара стало несоблюдение им правил пожарной безопасности, — добавили в ведомстве.