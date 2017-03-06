В Казани при пожаре в жилом доме погибла женщина
В Казани 5 марта при пожаре в жилом доме погибла 85-летняя женщина, которая жила этажом выше над горевшей квартирой. Об этом сообщает
В Казани 5 марта при пожаре в жилом доме погибла 85-летняя женщина, которая жила этажом выше над горевшей квартирой. Об этом сообщает
Пожар произошел в 11 часов на улице Даурской.
— Пенсионерка отравилась продуктами горения. По всей видимости, она пыталась выбраться на улицу, но потеряла сознание в задымленном подъезде, — сказали в МЧС.
Сообщается, что прибывшие на место ПСЧ № 6 спасли 8 жильцов дома. Площадь пожара составила 25 квадратных метров.
— По словам жильцов дома, в квартире, где вспыхнул огонь, живет злоупотребляющий спиртными напитками мужчина. Причиной пожара стало несоблюдение им правил пожарной безопасности, — добавили в ведомстве.