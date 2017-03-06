В результате обрушения здания в Одесской обл. погиб мальчик, еще один ребенок пострадал
В доме возникло обрушение железобетонной балки перекрытия дверного проема и частичное обрушение крыши.
В доме возникло обрушение железобетонной балки перекрытия дверного проема и частичное обрушение крыши.
В пгт Любашевка Одесской области в результате обрушения нежилого здания погиб мальчик 2005 года рождения. Об этом сообщили в
Сообщение об инциденте по ул. Привокзальной поступило спасателям в 15:05 5 марта.
«На месте происшествия возникло обрушение железобетонной балки перекрытия дверного проема и частичное обрушение крыши одноэтажного нежилого здания, ориентировочно на площади 20 кв. м. В результате происшествия погиб мальчик 2005 г. р. и пострадал мальчик 2005 г. р. Погибшего мальчика в 16:05 спасатели изъяли
В свою очередь, пострадавшего мальчика каретой скорой медицинской помощи госпитализировали в Любашевскую районную больницу.