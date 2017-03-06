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11:11 (мск), источник: 112.ua

В результате обрушения здания в Одесской обл. погиб мальчик, еще один ребенок пострадал

В доме возникло обрушение железобетонной балки перекрытия дверного проема и частичное обрушение крыши.

Источник: 112.ua

В пгт Любашевка Одесской области в результате обрушения нежилого здания погиб мальчик 2005 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС).

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Сообщение об инциденте по ул. Привокзальной поступило спасателям в 15:05 5 марта.

«На месте происшествия возникло обрушение железобетонной балки перекрытия дверного проема и частичное обрушение крыши одноэтажного нежилого здания, ориентировочно на площади 20 кв. м. В результате происшествия погиб мальчик 2005 г. р. и пострадал мальчик 2005 г. р. Погибшего мальчика в 16:05 спасатели изъяли из-под завала», — говорится в сообщении.

В свою очередь, пострадавшего мальчика каретой скорой медицинской помощи госпитализировали в Любашевскую районную больницу.

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