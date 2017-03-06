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12:11 (мск), источник: Вести Иркутск

Аптекам запретят продавать больше двух флаконов «Боярышника» в одни руки

Министерство здравоохранения подготовило проект приказа о новых правилах реализации спиртосодержащих лекарств.

Источник: Вести Иркутск

Такие меры, считают в ведомстве, помогут в борьбе с аптечным алкоголизмом. В декабре в Иркутске произошло массовое отравление людей концентратом для ванн, в составе которого был метанол. Скончалось около 70 человек.

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