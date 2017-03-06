Искалечивший жертву приморец заплатит ей полмиллиона

Уссурийским судом вынесен приговор 31-летнему мужчине, который осужден за разбой с применением насилия, опасного для здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего.

Как установлено в судебном заседании, со своей жертвой фигурант познакомился в магазине «Ветеран». Увидев у него крупную сумму, злоумышленник решил напасть и поживиться чужим капиталом. Проследовав за потерпевшим, в районе дома № 75 по Владивостокскому шоссе он напал на него, ударив бутылкой по голове. После того, как мужчина упал на землю, нападавший забрал его сумку, в которой находились 70 тыс. рублей, ключи от квартиры и документы. В результате здоровью потерпевшего причинен тяжкий вред.

Признав подсудимого виновным, суд назначил ему (с учетом отягчающего обстоятельства — опасного рецидива преступлений) 10 лет лишения свободы. В связи с тем, что разбой совершен им в период условно-досрочного освобождения, окончательно к отбытию суд определил 10 лет 2 месяца лишения свободы в колонии строгого режима.

Также суд взыскал с осужденного материальный ущерб в 70 тыс. рублей и компенсацию морального вреда потерпевшему в 500 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил.