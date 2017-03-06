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11:17 (мск), источник: Интерфакс

Завершено расследование второго уголовного дела в отношении бывшего челябинского вице-губернатора, обвиняемого во взяточничестве

Челябинск. 6 марта. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Следственные органы завершили расследование второго уголовного дела в отношении бывшего заместителя губернатора Челябинской области Николая Сандакова, обвиняемого в получении взятки, сообщается на сайте СКР в понедельник.

Источник: Reuters

По версии следствия, с 2013 по 2014 годы Н. Сандаков получил взятку в виде незаконного безвозмездного оказания услуг имущественного характера в сумме не менее 1 млн 960 тыс. рублей по охране его жилого дома и установки систем видеонаблюдения от директора ЧОП «Питон».

«Взамен этого Н. Сандаков способствовал в заключении госконтракта на охрану высшего должностного лица Челябинской области на условиях, выгодных для ООО ЧОП «Питон», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, 22 февраля Центральный районный суд Челябинска в очередной раз продлил меру пресечения в виде домашнего ареста бывшему замгубернатора Челябинской области Н. Сандакову по делу о получении взятки.

С марта 2015 по март 2016 года Н. Сандаков находился в СИЗО. 24 марта текущего года он был отпущен под залог в 10 млн рублей, однако уже 31 марта снова был арестован по новому уголовному делу — о получении взятки (ч.6 ст. 290 УК РФ). По решению суда экс-замгубернатора с 4 апреля 2016 года был помещен под домашний арест, срок которого несколько раз продлялся.

В настоящее время в Советском райсуде находится на рассмотрении первое уголовное дело в отношении Н. Сандакова по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и по 4 ст. 33, ч.3 ст. 272 УК РФ (подстрекательство).

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