Дело о хищениях при поставках медицинского кислорода в краевой больнице передано в суд

Расследование о мошенничестве в особо крупном размере было начато 19 марта 2015 года. По версии полиции, главный инженер госучреждения ПККБ Алексей Чалов был также фактическим руководителем ООО «Эпигон» — «дочки» ЗАО «Энергокомплект-Пермь», учредителем и гендиректором которого до 2006 года числился Алексей Санников — впоследствии зампредседателя краевого правительства. В 2010 году краевая больница получила жидкого кислорода значительно меньше, чем указано в документах. Ущерб за оплату фиктивных поставок составил почти 5 млн рублей — полагает следствие.



В квартире Санникова был проведен обыск. Допрошенный 30 июня 2015 года в качестве свидетеля, он сослался на давность событий, обстоятельства которых уже не помнит, и отрицал причастность к мошенничеству. Затем расследование приостанавливалось из-за неустановления лиц, подлежащих привлечению в качестве обвиняемых. В итоге следственный отдел по РПОТ Ленинского района СУ управления МВД РФ по Перми назвал предполагаемого расхитителя — Чалова.



По сведениям «Новостей Перми», обвиняемый категорически не согласен с версией следствия. Его защита указывает на ряд нестыковок в обвинительной версии и связывает такой поворот уголовного дела с желанием местных правоохранительных органов отчитаться перед Москвой об успехах в борьбе с коррупцией.



Дата судебных слушаний пока не определена. Обвиняемый Чалов остается под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.