Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Екатерину Волкову довели до слез в эфире телешоу
Власти США в нецензурных выражениях пообещали РФ новые санкции
Депутаты предложили вернуть свидетельства о собственности
Необычные роды звездных мам: пять историй
Мелания Трамп появилась перед Конгрессом в костюме за $10 тысяч
Против нескромностей: иранское ТВ «прикрыло» тело Шарлиз Терон Борцы за нравственность заретушировали участниц церемонии «Оскар»
Сын Дженнифер Лопес стыдится своей матери
Литвинова прокомментировала скандал с ребенком на «Минуте славы»
7 стереотипов в дизайне, от которых пора отказаться
В Подмосковье нашли еще 5 проблемных застройщиков
Видео кортежа Владимира Путина вызвало шквал обсуждений в Сети
Порошенко просит у Британии и Польши наказать ДНР
Какая одежда будет в моде этой весной (фото)
Эмма Уотсон появилась на обложке Vanity Fair
Новое оружие Путина пошатнет мировой баланс сил – СМИ
РФ обвинили в применении против США ракет-«кротов»
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
16Скончался Виталий Чуркин
12Наступление на Мосул
14События недели в фотографиях
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
11:12 (мск), источник: Новости Перми

Дело о хищениях при поставках медицинского кислорода в краевой больнице передано в суд

В Ленинский районный суд Перми поступило 10-томное уголовное дело в отношении бывшего главного инженера — заместителя главврача Пермской краевой клинической больницы Алексея Чалова. Его обвиняют в хищениях при поставках медицинского кислорода почти на 5 млн рублей. Свидетелем проходит Алексей Санников, бывший зампредседателя краевого правительства.

Расследование о мошенничестве в особо крупном размере было начато 19 марта 2015 года. По версии полиции, главный инженер госучреждения ПККБ Алексей Чалов был также фактическим руководителем ООО «Эпигон» — «дочки» ЗАО «Энергокомплект-Пермь», учредителем и гендиректором которого до 2006 года числился Алексей Санников — впоследствии зампредседателя краевого правительства. В 2010 году краевая больница получила жидкого кислорода значительно меньше, чем указано в документах. Ущерб за оплату фиктивных поставок составил почти 5 млн рублей — полагает следствие.

В квартире Санникова был проведен обыск. Допрошенный 30 июня 2015 года в качестве свидетеля, он сослался на давность событий, обстоятельства которых уже не помнит, и отрицал причастность к мошенничеству. Затем расследование приостанавливалось из-за неустановления лиц, подлежащих привлечению в качестве обвиняемых. В итоге следственный отдел по РПОТ Ленинского района СУ управления МВД РФ по Перми назвал предполагаемого расхитителя — Чалова.

По сведениям «Новостей Перми», обвиняемый категорически не согласен с версией следствия. Его защита указывает на ряд нестыковок в обвинительной версии и связывает такой поворот уголовного дела с желанием местных правоохранительных органов отчитаться перед Москвой об успехах в борьбе с коррупцией.

Дата судебных слушаний пока не определена. Обвиняемый Чалов остается под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Пьяный водитель устроил аварию на дороге Пермь – Березники
В Анкаре арестовали россиянку, связанную с убийцей посла Карлова
В Госдуме готовят реформу трех управлений аппарата
Стали известны подробности ранения российского генерала в Сирии
Cуд отменил приговор воспитательнице Евгении Чудновец
Умер снявшийся в «Балладе о солдате» актер Александр Кузнецов
Строителям космодрома Восточный выплатили долги по зарплате
Права на новый фильм Звягинцева приобрели все европейские страны
Спорт
Гибель фаната «Спартака», дебют Ари и пенальти Беленова Рассказываем о самых интересных событиях, произошедших накануне в российском футболе
Авто
Почему Opel продали не Сбербанку, а французам? С четвёртой попытки немецкий Opel нашёл своего владельца — европейские подразделения концерна GM покупает франко-китайская группа PSA. Что это значит для нас?
Hi-Tech
10 «фишек» YouTube, о которых вы могли не знать Этим сервисом для просмотра видео так или иначе пользуются все. Hi-Tech Mail.ru собрал несколько очень простых и интересных опций YouTube, о которых вы могли не знать.
Кино
Эмма Стоун: «Мне в лицо говорили, что я недостаточно хороша» 28-летняя лауреатка премии «Оскар» — о борьбе за свое место в Голливуде, Райане Гослинге и лучшем средстве против психоза
Недвижимость
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Депутаты предложили вернуть свидетельства о собственности
Росреестр дал гражданам доступ к новым данным о жилье
Открыто бронирование жилья в первом в России арендном доме
Леди
Какая одежда будет в моде этой весной (фото) Главные тенденции с мировых подиумов: берите на заметку
Дети
Дочка МакSим стала копией мамы Певица показала подросшую дочку.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь