Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Екатерину Волкову довели до слез в эфире телешоу
Власти США в нецензурных выражениях пообещали РФ новые санкции
Депутаты предложили вернуть свидетельства о собственности
Ученые определили склонных к изменам женщин
Татьяна Навка показала свою маму (фото)
Черчилль запрещал военным рассказывать о встречах с инопланетянами Власти Британии в 1950-е годы серьезно относилось к угрозе со стороны НЛО
Дочка МакSим стала копией мамы
Необычные роды звездных мам: пять историй
Россияне массово получают ВНЖ в Греции за покупку жилья
Стало известно, как расселят пятиэтажки в Москве
Видео кортежа Владимира Путина вызвало шквал обсуждений в Сети
Порошенко просит у Британии и Польши наказать ДНР
Мелания Трамп появилась перед Конгрессом в костюме за $10 тысяч
Татьяна Навка показала свою маму (фото)
Новое оружие Путина пошатнет мировой баланс сил – СМИ
РФ обвинили в применении против США ракет-«кротов»
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
16Скончался Виталий Чуркин
12Наступление на Мосул
14События недели в фотографиях
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
11:41 (мск), источник: Новая Кубань

Летевший в Сочи самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Внуково

Краснодар. 6 марта — Новая Кубань. Лайнер, выполнявший рейс Санкт-Петербург — Сочи, совершил экстренную посадку в аэропорту Северной столицы.

Как сообщает «Вести-Сочи» со ссылкой на официального представителя авиакомпании «Россия», экипаж воздушного судна принял такое решение в связи с плохим самочувствием 58-летнего мужчины, находившегося на борту.

Пассажира передали врачам Скорой помощи, по предварительным данным, у него диагностировали предынфарктное состояние.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
На выходных в Краснодарском крае будет теплая погода
В Анкаре арестовали россиянку, связанную с убийцей посла Карлова
В Госдуме готовят реформу трех управлений аппарата
Стали известны подробности ранения российского генерала в Сирии
Cуд отменил приговор воспитательнице Евгении Чудновец
Умер снявшийся в «Балладе о солдате» актер Александр Кузнецов
Строителям космодрома Восточный выплатили долги по зарплате
Права на новый фильм Звягинцева приобрели все европейские страны
Спорт
Гибель фаната «Спартака», дебют Ари и пенальти Беленова Рассказываем о самых интересных событиях, произошедших накануне в российском футболе
Авто
Почему Opel продали не Сбербанку, а французам? С четвёртой попытки немецкий Opel нашёл своего владельца — европейские подразделения концерна GM покупает франко-китайская группа PSA. Что это значит для нас?
Hi-Tech
10 «фишек» YouTube, о которых вы могли не знать Этим сервисом для просмотра видео так или иначе пользуются все. Hi-Tech Mail.ru собрал несколько очень простых и интересных опций YouTube, о которых вы могли не знать.
Кино
Эмма Стоун: «Мне в лицо говорили, что я недостаточно хороша» 28-летняя лауреатка премии «Оскар» — о борьбе за свое место в Голливуде, Райане Гослинге и лучшем средстве против психоза
Недвижимость
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Самое доступное жилье с московской «пропиской»
Открыто бронирование жилья в первом в России арендном доме
Москвичей из пятиэтажек переселят в просторное жилье
Леди
Какая одежда будет в моде этой весной (фото) Главные тенденции с мировых подиумов: берите на заметку
Дети
Дочка МакSим стала копией мамы Певица показала подросшую дочку.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь