Летевший в Сочи самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Внуково

Как сообщает «Вести-Сочи» со ссылкой на официального представителя авиакомпании «Россия», экипаж воздушного судна принял такое решение в связи с плохим самочувствием 58-летнего мужчины, находившегося на борту.

Пассажира передали врачам Скорой помощи, по предварительным данным, у него диагностировали предынфарктное состояние.