Летевший в Сочи самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Внуково
Краснодар. 6 марта — Новая Кубань. Лайнер, выполнявший рейс
Краснодар. 6 марта — Новая Кубань. Лайнер, выполнявший рейс
Как сообщает «Вести-Сочи» со ссылкой на официального представителя авиакомпании «Россия», экипаж воздушного судна принял такое решение в связи с плохим самочувствием 58-летнего мужчины, находившегося на борту.
Пассажира передали врачам Скорой помощи, по предварительным данным, у него диагностировали предынфарктное состояние.