Пропавшего на Кубани жителя Ростовской области обнаружили убитым
30-летнего Александра Кузнецова 5 марта обнаружили в лесополосе недалеко от поселка Сенной.
30-летнего Александра Кузнецова 5 марта обнаружили в лесополосе недалеко от поселка Сенной.
По информации ресурса DonDay, Александру Кузнецову перерезали горло. Тело уроженца станицы Милютинской нашел автомобилист, сделавший вынужденную остановку на трассе.
6 января мужчина выехал из города Тамань в свою родную станицу Милютинскую, однако до нее не добрался. Александр Кузнецов находился на заработках в Тамани. Во время очередной смены ему стало плохо. У дончанина начались сильные головные боли, и работодатели решили отправить мужчину домой. Жителя Ростовской области посадили в автобус. Живым его никто больше не видел.