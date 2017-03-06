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11:27 (мск), источник: Югополис

Пропавшего на Кубани жителя Ростовской области обнаружили убитым

30-летнего Александра Кузнецова 5 марта обнаружили в лесополосе недалеко от поселка Сенной.

По информации ресурса DonDay, Александру Кузнецову перерезали горло. Тело уроженца станицы Милютинской нашел автомобилист, сделавший вынужденную остановку на трассе.

6 января мужчина выехал из города Тамань в свою родную станицу Милютинскую, однако до нее не добрался. Александр Кузнецов находился на заработках в Тамани. Во время очередной смены ему стало плохо. У дончанина начались сильные головные боли, и работодатели решили отправить мужчину домой. Жителя Ростовской области посадили в автобус. Живым его никто больше не видел.

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