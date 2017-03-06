Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Екатерину Волкову довели до слез в эфире телешоу
Власти США в нецензурных выражениях пообещали РФ новые санкции
Жителей хрущевок предложили переселять в деревянные дома
Дочка МакSим стала копией мамы
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
Против нескромностей: иранское ТВ «прикрыло» тело Шарлиз Терон Борцы за нравственность заретушировали участниц церемонии «Оскар»
Натали Портман родила дочь
Алла Пугачева сравнила сына с Николаем Цискаридзе (видео)
Россияне массово получают ВНЖ в Греции за покупку жилья
Стало известно, как расселят пятиэтажки в Москве
Видео кортежа Владимира Путина вызвало шквал обсуждений в Сети
Порошенко просит у Британии и Польши наказать ДНР
Пара из России за 55 дней доехала на поезде из Москвы до Бангкока
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
Новое оружие Путина пошатнет мировой баланс сил – СМИ
РФ обвинили в применении против США ракет-«кротов»
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
16Скончался Виталий Чуркин
12Наступление на Мосул
14События недели в фотографиях
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
11:15 (мск), источник: Volga News

Самарский студент воспользовался ошибкой банка и перевел себе чужие отпускные

В Самаре 20-летний студент попал под суд, похитив деньги с чужой банковской карты.

28 июня 2016 г. в 3:00 на телефон Андрея Ю. пришло SMS о том, что на банковскую карту зачислено 29,7 тыс. рублей. Вот только карты с подобным номером у него никогда не было.

«Я сразу понял, что это какая-то ошибка, — признавался впоследствии молодой человек. — Но все равно решил попробовать перевести оттуда деньги. Свою карту я не нашел, поэтому разбудил маму и попросил ее карту. Объяснил, что мне друзья должны долг отдать».

Андрей перевел 8 тыс. руб. на карту своей мамы, еще по 1000 руб. кинул на телефон себе и матери, еще 500 руб. — сожителю матери.

Когда на следующий день хозяйка карты пошла снимать деньги, то недосчиталась 10,5 тыс. рублей.

«У меня средняя зарплата 7,5 тыс. руб., — жаловалась женщина полицейским. — Мне начислили хорошие отпускные, я на них очень рассчитывала».

Стали разбираться, в чем дело, и выяснилось, что напортачили сотрудники банка: ей предложили подключить услугу «Мобильный банк», а «привязали» его к номеру телефона, который от ее отличался всего на одну цифру. Так распоряжаться деньгами женщины смог незнакомый ей Андрей Ю.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 159.6 УК РФ «Мошенничество в сфере компьютерной информации с причинением значительного ущерба».

В 2017 г. дело дошло до суда. По закону молодому человеку грозил штраф до 300 тыс. руб., обязательные или исправительные работы, либо лишение свободы на срок до пяти лет.

Однако для Андрея все закончилось благополучно. Его семья возместила ущерб потерпевшей, после чего стороны заключили мировое соглашение, и дело закрыли.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Проект стратегии развития региона до 2030 г. рекомендован к принятию
В Анкаре арестовали россиянку, связанную с убийцей посла Карлова
В Госдуме готовят реформу трех управлений аппарата
Стали известны подробности ранения российского генерала в Сирии
Cуд отменил приговор воспитательнице Евгении Чудновец
Умер снявшийся в «Балладе о солдате» актер Александр Кузнецов
Строителям космодрома Восточный выплатили долги по зарплате
Права на новый фильм Звягинцева приобрели все европейские страны
Спорт
Гибель фаната «Спартака», дебют Ари и пенальти Беленова Рассказываем о самых интересных событиях, произошедших накануне в российском футболе
Авто
Почему Opel продали не Сбербанку, а французам? С четвёртой попытки немецкий Opel нашёл своего владельца — европейские подразделения концерна GM покупает франко-китайская группа PSA. Что это значит для нас?
Hi-Tech
10 «фишек» YouTube, о которых вы могли не знать Этим сервисом для просмотра видео так или иначе пользуются все. Hi-Tech Mail.ru собрал несколько очень простых и интересных опций YouTube, о которых вы могли не знать.
Кино
Эмма Стоун: «Мне в лицо говорили, что я недостаточно хороша» 28-летняя лауреатка премии «Оскар» — о борьбе за свое место в Голливуде, Райане Гослинге и лучшем средстве против психоза
Недвижимость
Как правильно расставить мебель в гостиной
Депутаты предложили вернуть свидетельства о собственности
Самое доступное жилье с московской «пропиской»
Как оштрафовать застройщика за срыв сроков стройки
Леди
Какая одежда будет в моде этой весной (фото) Главные тенденции с мировых подиумов: берите на заметку
Дети
Дочка МакSим стала копией мамы Певица показала подросшую дочку.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь