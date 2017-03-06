Самарский студент воспользовался ошибкой банка и перевел себе чужие отпускные

28 июня 2016 г. в 3:00 на телефон Андрея Ю. пришло SMS о том, что на банковскую карту зачислено 29,7 тыс. рублей. Вот только карты с подобным номером у него никогда не было.

«Я сразу понял, что это какая-то ошибка, — признавался впоследствии молодой человек. — Но все равно решил попробовать перевести оттуда деньги. Свою карту я не нашел, поэтому разбудил маму и попросил ее карту. Объяснил, что мне друзья должны долг отдать».

Андрей перевел 8 тыс. руб. на карту своей мамы, еще по 1000 руб. кинул на телефон себе и матери, еще 500 руб. — сожителю матери.

Когда на следующий день хозяйка карты пошла снимать деньги, то недосчиталась 10,5 тыс. рублей.

«У меня средняя зарплата 7,5 тыс. руб., — жаловалась женщина полицейским. — Мне начислили хорошие отпускные, я на них очень рассчитывала».

Стали разбираться, в чем дело, и выяснилось, что напортачили сотрудники банка: ей предложили подключить услугу «Мобильный банк», а «привязали» его к номеру телефона, который от ее отличался всего на одну цифру. Так распоряжаться деньгами женщины смог незнакомый ей Андрей Ю.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 159.6 УК РФ «Мошенничество в сфере компьютерной информации с причинением значительного ущерба».

В 2017 г. дело дошло до суда. По закону молодому человеку грозил штраф до 300 тыс. руб., обязательные или исправительные работы, либо лишение свободы на срок до пяти лет.

Однако для Андрея все закончилось благополучно. Его семья возместила ущерб потерпевшей, после чего стороны заключили мировое соглашение, и дело закрыли.